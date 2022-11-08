Sivas’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü tutuklandı

İHA - Kaza, dün sabah saatlerinde Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana gelmişti. Düzensiz göçmenleri İstanbul’dan Diyarbakır’a götüren Y.B. yönetimindeki 34 LDF 80 plakalı otobüs kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada 2 göçmen hayatını kaybetmiş ve 5’i uzman çavuş olmak üzere toplamda 43 kişi yaralanmıştı.
Kazada yaralanan otobüs şoförü Y.B. ise tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
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