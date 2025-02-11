Sivas'ta 33 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sivas'ta 33 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar, yerleri beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı, 33 yerleşim yerini ulaşıma kapadı.

Kent genelinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Sivas'ta, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Park halindeki araçların üstü karla kaplanırken, sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

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Tarihi Eğri Köprü, Aksu Parkı ile kent meydanında kar güzel görüntüler oluştu.

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Kar yağışının Yıldızeli, Şarkışla, Gemerek ve Altınyayla ilçelerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğu Sivas'ta, il genelinde köy ve mezralardan oluşan 33 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

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İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ta 33 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Sivas'ta 33 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Sivas'ta 33 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

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