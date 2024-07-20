Sivas'ta 4 araç çarpıştı: 9 yaralı

4 araç çarpıştı: 9 yaralı

Sivas Yıldızeli'ndeki kaza Ankara Karayolu Seren Köyü yakınlarında meydana geldi. Kavşaktan dönen D.G'nin kullandığı 06 DKG 586 plakalı araca M.K.A'nın kullandığı 06 FY 7296 plakalı otomobil çarptı. Aynı araç F.K yönetimindeki 07 ABG 69 plakalı otomobil ile F.B'nin idaresindeki 46 P 7656 plakalı araçlara çarptı.

Kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yol yapım çalışmasının da olduğu bölgede kaza nedeniyle Sivas-Ankara kara yolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.