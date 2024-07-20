Sivas'ta 4 araç çarpıştı: 9 yaralı

Kaynak: DHA
Sivas'ta 4 araç çarpıştı: 9 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı.

4 araç çarpıştı: 9 yaralı

Sivas Yıldızeli'ndeki kaza Ankara Karayolu Seren Köyü yakınlarında meydana geldi. Kavşaktan dönen D.G'nin kullandığı 06 DKG 586 plakalı araca M.K.A'nın kullandığı 06 FY 7296 plakalı otomobil çarptı. Aynı araç F.K yönetimindeki 07 ABG 69 plakalı otomobil ile F.B'nin idaresindeki 46 P 7656 plakalı araçlara çarptı.

Kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yol yapım çalışmasının da olduğu bölgede kaza nedeniyle Sivas-Ankara kara yolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.

sivaz5566.jpg

sivas-kaza.jpg

sivaz-kaza34.jpg

Son Haberler
Ünlü şarkıcı kızının öğretmeniyle evlendi. Karısı kanserden ölmüştü Magazin
Ünlü şarkıcı kızının öğretmeniyle evlendi. Karısı kanserden ölmüştü
THY'den yeni açıklama geldi. Seferler iptal olmuştu Gündem
THY'den yeni açıklama geldi. Seferler iptal olmuştu
Sinan Engin imzayı attı. Yeni sezondaki adresi resmen açıklandı Spor
Sinan Engin imzayı attı. Yeni sezondaki adresi resmen açıklandı
Asırlar sonra Türkiye'ye döndü Gündem
Asırlar sonra Türkiye'ye döndü
Tacikistan Dışişleri Bakanı, Bangladeş elçisiyle görüştü Dünya
Tacikistan Dışişleri Bakanı, Bangladeş elçisiyle görüştü
Charlton Athletic, Sophie Whitehouse'u kadrosuna kattı Spor
Charlton Athletic, Sophie Whitehouse'u kadrosuna kattı
Celal Şengör: 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak Gündem
Celal Şengör: 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak