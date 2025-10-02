Sivas’ta 50 çocuk işitme cihazına kavuştu

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, 0-18 yaş aralığında işitme kaybı yaşayan çocuklara özel olarak hazırlanan cihazlar teslim edildi. Çocuklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Halil Kantarcı Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından tespit edildi. Sivas merkez ve Şarkışla ilçesinden belirlenen yaklaşık 50 çocuk proje sürecine dahil edildi.

ALMANYA'DAN UZMANLAR ÖLÇÜM YAPTI

İki gün süren programda, Almanya merkezli faaliyet gösteren kuruluşlardan gelen odyologlar ve doktorlar, çocukların detaylı işitme testlerini gerçekleştirdi. Kültür merkezinde oluşturulan muayene odalarında yapılan ölçümler Almanya'ya gönderildi ve her çocuk için özel cihazlar hazırlandı. İşitme cihazı takılan çocukların velileri adına konuşan Tuğba Taş, "Çocuklarımız için umut kapılarını aralayan bu anlamlı projede emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sizler Sivas'a ses oldunuz, kalbimize dokundunuz" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Duy Beni projesi, bugüne kadar yaptığımız en anlamlı projelerden biri oldu. Almanya'dan gelen uzmanlar tarafından yapılan ölçümler sonucunda her çocuğumuz için özel cihazlar hazırlandı ve teslim edildi. Sivas Belediyesi olarak bu sürecin her aşamasında aktif rol aldık. Çocuklarımızın geleceğini daha sağlıklı, daha mutlu kılacak bu projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonunda Sivas Belediyesi ile projeye katkı sağlayan kurumlar arasında iş birliği protokolü imzalandı.