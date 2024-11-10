Sivas’ta 'Ata'ya saygı'

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sivas’ta 'Ata'ya saygı'

Sivas'ta, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yıl dönümünde törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programına, Vali Vekili İhsan Maskar, Belediye Başkan Vekili Abdurrahim Ceyhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından saat 09.05'i gösterdiğinde, 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Sirenler eşliğinde yapılan saygı duruşuna cadde ve sokaklardaki vatandaşlar da eşlik etti.

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Trafikte seyir halinde olan sürücülerin de araçlarından inerek, saygı duruşuna geçtiği görüldü. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Vekili Maskar, şeref defterini imzaladı.

Sivas’ta 'Ata'ya saygı'

Sivas’ta 'Ata'ya saygı'

Sivas’ta 'Ata'ya saygı'

Sivas’ta 'Ata'ya saygı'

Sivas’ta 'Ata'ya saygı'

Sivas’ta 'Ata'ya saygı'

Sivas’ta 'Ata'ya saygı'

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