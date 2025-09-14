Sivas'ta ayı saldırısı! Talihsiz kadın tedavi altında

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. Sivas'ta kaybolan hayvanlarını ormanda arayan kadına ayı saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. Ballıca köyünde yaşayan S.Ş. (57), Gümüşcek mezrasında kaybolan hayvanlarını aramaya çıktı. Hayvanlarının ormanda olabileceğini düşünen kadın, ayı saldırısına uğradı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Vücudunun çeşitli kısımlarından yaralanan kadın önce Suşehri Devlet Hastanesi'ne, ardından ambulans helikopter ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi aciline kaldırıldı. 57 yaşındaki kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

