Sivas'ta bir ilk gerçekleşti! Türk bilim insanları başarınca talep yağıyor

Sivas'ta yaklaşık 14 yıldır süren ıslah çalışmaları meyvelerini verdi. Türk bilim insanları, ekmeklik buğday alanında önemli bir başarıya imza atarak 3 yeni çeşit geliştirdi. Bu gelişme, tüm sektörün dikkatini Sivas'a çevirdi ve ülkenin dört bir yanından bu yeni buğday çeşitlerine yoğun talep gelmeye başladı.

Uzun Soluklu Çalışmaların Başarısı

İHA'nın aktardığı bilgilere göre; Sivas’ta 2010 yılından bu yana sürdürülen tarımsal AR-GE çalışmalarında önemli bir başarıya imza atıldı.

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Karaköy, bu çalışmalar kapsamında ekmeklik buğday çeşitlerinin geliştirildiğini açıkladı. 3 buğday çeşidinin tescil edildiğini söyleyen Karaköy, 2024-25 yetiştirme sezonunda buğday çeşitlerine ait tohumluk üretiminin yapılarak çiftçilerin hizmetine sunulacağını belirtti.

BUĞDAYIN KULLANIM ALANLARI

Buğday, tarım sektörünün en önemli ürünlerinden biri olup, geniş bir kullanım alanına sahiptir. Temel olarak un üretiminde kullanılarak ekmek, makarna, bisküvi ve çeşitli hamur işleri gibi gıda ürünlerinin temel hammaddesini oluşturur. Bunun yanı sıra, hayvan yemi üretiminde de sıkça tercih edilir. Endüstriyel alanda ise nişasta, gluten ve alkol üretiminde değerlendirilen buğday, biyoyakıt üretiminde de önemli bir rol oynar. Ayrıca, buğday kepeği gibi yan ürünler kozmetik ve sağlık sektörlerinde kullanılmaktadır. Bu geniş kullanım yelpazesi, buğdayın hem ekonomik hem de sosyal açıdan stratejik bir tarım ürünü olmasını sağlamaktadır.