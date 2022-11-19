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Çalıntı doktor balıklar şifa değil tehlike saçıyor

Dünyada sadece Sivas’ta bulunan ve doğal ortamından çalınarak ülkemizin ve Dünya’nın farklı yerlerinde tedavilerde kullanılan doktor balıkların tehlike saçması dikkat çekti.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 12:15
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Sivas'ta çalıntı doktor balıklar şifa değil tehlike saçıyor

Çalıntı doktor balıklar şifa değil tehlike saçıyor
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İHA’nın haberine göre; Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan ve sedef hastalığının dünyadaki tek doğal tedavi merkezi olduğu ifade edilen Balıklı kaplıca, şifa arayanların uğrak yeri olmasıyla biliniyor. Suyun da bulunan; selenyum, silisyum, magnezyum ve bilinmeyen birçok insan sağlığına faydalı mineral sayesinde bu kaplıca özellikle cilt hastalarının imdadına yetişiyor. Dünyanın birçok noktasından Sivas'a gelen hastalar burada suyun özelliği ve doktor balıklar sayesinde sağlığına kavuşuyor.

DOKTOR BALIKLAR ÇALINIYOR

Dünyaca ün yaban Sivas'ın doktor balıklarının son bir kaç yıldır hırsızlarla başı dertte. Doktor Balıklar yerli ve yabancılar tarafından doğal ortamından çalınarak farklı bölgelere götürülüyor. Kaplıcanın işletmecisi Fuat Ünsal, Sivas'tan çalınarak farklı bölgelere taşınan balıklar korusunda şifa arayan hastaları uyardı. Ünsal, çalınan doktor balıkların 100 litrelik sulara konularak hastaları tedavi etmesinin mümkün olmayacağını ve tedaviden çok bu suların insan sağlığına zarar verebileceğini dile getirdi.

BU BALIKLAR YERİNDE ŞİFALI

Fuat Ünsal, kaplıcanın dünya çapında da çok ünlü olduğunu belirterek, “Ben Avrupa’yı adım adım gezdim ve dünyada bu kaplıca ve balıkların aynısından hiçbir yerde yoktur. Dünya da tek kaplıcası var. Suyun özelliği 37 derece ve saniyede 300 litre akıyor. Normal şartlarda 27 derecenin üzerinde balıkların yaşamaması gerekiyor fakat bu suyun içerisinde yaşıyor. Suda ki başka bir özellik ise selenyum, silisyum, magnezyum ve bilinmeyen birçok insan sağlığına faydalı minerali içerisinde barındırıyor. Kaplıcamız Dünya çapında da çok ünlü. Avrupa da nereye gitsek doktor balıkların şehrinden geldik dediğimiz zaman burada tedavi olan insanlar reklam yapıyor. Yılın 12 ayı burada tedavi görmek mümkün. Kapalı ve açık havuzlarımız var” ifadelerini kullandı.

YAPAY HAVUZLARDA ŞİFA BULUNMAZ

Yapay havuzlarda doktor balıklarla şifa bulmanın mümkün olmadığını ifade eden Ünsal şunları ifade etti:

“Bizim kaplıcamızdan balıklarımızı çalarak sağda solda kullandılar. Antalya’da ya da bazı illerimizde balıkları üretip kuaför ve berberler, otellerde dahil 100-150 litrelik suların içerisinde insanlar ellerini ve ayaklarını sokarak birbirlerine tehlike saçıyorlar. Buradan uyarıyorum sağlık bankalığımız ve sağlık müdürlüklerimiz bu tarz yerlere dikkat etsinler. Hiç kimse elini ve ayağını 100 litrelik suların içerisine sokarak sonuç alamaz. Sonuç kaplıcada. Tedavi için kaynaktan gelen akarsu olması gerekiyor. 100 litrelik suyu dolaştırdığınız zaman sağlıksız bir şey olur. Mikrop üretir. İnsanlar ayaklarını soktukları zaman sonucun ne olacağını bilmiyorlar. Bu tarz yerlerde tedavi olmaya çalışan insanları uyarıyorum. Bizim kaplıcamızda kaynağımızdan saniyede 300 litre su akıyor. Reklamını yapmak için söylemiyorum fakat hastalarımız buraya gelip tedavisini olsunlar”
 

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