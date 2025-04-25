Sivas’ta cami minaresine yıldırım düştü!

Kaynak: İHA
Sivas’ta cami minaresine yıldırım düştü!

Sivas'ın bir cami minaresine yıldırım isabet etti. Çevrede kimse bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Camii'nin minaresine yıldırım düştü. Yıldırım, minarenin aleminde ve uç kısmında maddi hasara neden oldu. Olayın cuma namazı saatinde olmaması faciayı önledi.

Diğer taraftan, cami altında bulunan 4-6 yaş Kur'an Kursu'nun kapalı olması ve caminin bitişiğinde bulunan ilkokulun öğrencilerinin dağılmasına 15 dakika kala olayın gerçekleşmesi, tehlikenin önüne geçti.

Olay sonrası Kaymakam Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Fatih Çelik ve İlçe Müftüsü Yunus Güleç cami avlusunda incelemelerde bulunurken, emniyet ekipleri cami çevresindeki yolları geçici süreliğine trafiğe kapattı.

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