Sivas’ta çiftlik yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkeze 8 kilometre mesafede bulunan İnceağa köyündeki Halis ve Hasan Polat kardeşlere ait çiftlikte çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle harman yerinde bulunan saman balyaları tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangında alevler çevreye yayıldı.

Yangın, harman yerinde bulunan Polat kardeşlere ait 4 traktör ile 5 römorka da sıçradı. Araçlar kısa sürede küle döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına kendi imkanları ile müdahale etmeye çalışan Halis ve Hasan Polat kardeşler dumandan etkilendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tutuşan saman balyalarının çevresinde iş makineleri ile çalışma yaparak, etrafa yayılmaması için önlem alındı. Bir yandan da soğutma çalışması yapıldı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor