Sivas'ta cinayet zanlıları polisten kaçamadı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda; kasten öldürme ve cezaevinden firar suçlarından 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.A. ve kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.G. yakalandı.

Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Müdürlüğümüzce halkımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla 7 gün 24 saat görev yapılmakta, bu çerçevede vatandaşlarımızdan gelen her türlü müracaat, bildirim ve haberler titizlikle değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.