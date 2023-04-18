(İHA) Kan donduran olay, Alibaba Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ö.D. tartıştığı eşinin kayınpederinin evine sığındığını düşünerek silahla evi bastı.

Eşinin evde olmadığını anlayınca kayınpederi A.P. ve kayınbiraderi Ö.P.’yi rehin aldı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İNTİHARA KALKIŞTI

Karşısında polisleri gören Ö.D. silahını ateşledi. Önce kayınpederini sonra kayınbiraderini vurdu.

Ö.D. daha sonra silahını şakağına dayayarak intihara kalkıştı.

A.P. olay yerinde hayatını kaybetti. Ö.P. ve Ö.D. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ö.D. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.