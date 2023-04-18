Sivas'ta damat dehşeti

Sivas'ta kan donduran bir cinayet ve intihar olay yaşandı. Ö.D., tartıştığı eşinin evi terk etmesi üzerine kayınpederinin evini silahla bastı. Kayınpederi A.P. ve kayınbiraderi Ö.P.’yi rehin alan öfkeli damat, polisleri karşısında görünce ortalığı kan gölüne çevirdi.

Sivas'ta damat dehşeti

(İHA) Kan donduran olay, Alibaba Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ö.D. tartıştığı eşinin kayınpederinin evine sığındığını düşünerek silahla evi bastı.

Eşinin evde olmadığını anlayınca kayınpederi A.P. ve kayınbiraderi Ö.P.’yi rehin aldı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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İNTİHARA KALKIŞTI

Karşısında polisleri gören Ö.D. silahını ateşledi. Önce kayınpederini sonra kayınbiraderini vurdu.

Ö.D. daha sonra silahını şakağına dayayarak intihara kalkıştı.

A.P. olay yerinde hayatını kaybetti. Ö.P. ve Ö.D. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ö.D. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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