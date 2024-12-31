Sivas'ta deprem! Çevre illerden de hissedildi (30 Aralık 2024)

Sivas'ta merkez üssü Ulaş ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli sarsıntı nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, deprem saat 23.30'da meydana geldi. Merkez üssü Ulaş ilçesi olarak kaydedilen deprem, Sivas kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli sarsıntı, özellikle kent merkezinde paniğe neden oldu.

ÖĞRENCİLER SARSINTI SONRASI DIŞARI ÇIKTI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü yakınlarında yer alan Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, depremin ardından binadan dışarı çıkarak güvenli alanlara yöneldi.

İLK TESPİTLERE GÖRE OLUMSUZLUK OLUŞMADI

Ulaş ilçesi ve Sivas kent merkezi başta olmak üzere, depremin merkez üssü çevresindeki ilk tespitlere göre herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı belirtildi. AFAD ekipleri, olası zarar ve hasar tespiti için incelemelerini başlattı.