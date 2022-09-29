Dilencinin para zulası şok etti

İHA'nın haberine göre, Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde dilencilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada S.A. isimli dilenci zabıta ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Kısa sürede yakalanan dilenci Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek, üst araması yapıldı. Aramada dilencinin insanların duygularını sömürerek elde ettiği paraları sakladığı yer ise görenleri şaşkına çevirdi.

Dilencinin koltuk değneğinin el tutacağı kısmında 730 lira bulundu. Paranın bulunması üzerine dilencinin ‘Sakatlık maaşım’ diyerek kendini savunması ise pes dedirtti. Paralara el konulurken, dilenciye idari işlem yapıldı.