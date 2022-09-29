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Dilencinin para zulası şok etti

Sivas'ta dilenerek topladığı paraları bastonunun içine saklayan dilenci zabıta ekiplerinden kaçamadı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 09:37
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Sivas'ta dilencinin para zulası şok etti

Dilencinin para zulası şok etti
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İHA'nın haberine göre, Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde dilencilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada S.A. isimli dilenci zabıta ekiplerini görünce kaçmaya başladı. 

Kısa sürede yakalanan dilenci Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek, üst araması yapıldı. Aramada dilencinin insanların duygularını sömürerek elde ettiği paraları sakladığı yer ise görenleri şaşkına çevirdi. 

Dilencinin koltuk değneğinin el tutacağı kısmında 730 lira bulundu. Paranın bulunması üzerine dilencinin ‘Sakatlık maaşım’ diyerek kendini savunması ise pes dedirtti. Paralara el konulurken, dilenciye idari işlem yapıldı.

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