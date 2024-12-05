Sivas’ta donmak üzereyken kurtarılan kediden kahreden haber! Patilerini termal suya sokup ısınmaya çalışmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA

Sivas'ta dondurucu soğukların etkisi altındaki Altınkale’de termal suyun kenarında ısınmaya çalışırken bölgeye gelen muhabir ve muhtarlığın sahip çıktığı kedi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas-Ankara karayolu üzerinde Sıcak çermik mevkiinde bulunan Altınkale’de önceki gün, Yaz-kış 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında donan bir kedinin ise ısınmaya çalışması özellikle sosyal medyada gündem olmuştu.

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Yüzü, kirpiği ve vücudunun bir kısmı donan kediye İHA muhabiri ve Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş sahip çıkmıştı.

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Mahalledeki veterinerde gerekli müdahalesi yapılarak tedavi altına alınan kediden bugün acı haber geldi.

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Veba hastalığına yakalandığı öğrenilen kedi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kedinin hayatını kaybettiği haberini görüntüler sonrası sahiplenen Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş duyurdu.

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İşte o paylaşım:

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