Sivas’ta donmak üzereyken kurtarılan kediden kahreden haber! Patilerini termal suya sokup ısınmaya çalışmıştı

Sivas-Ankara karayolu üzerinde Sıcak çermik mevkiinde bulunan Altınkale’de önceki gün, Yaz-kış 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında donan bir kedinin ise ısınmaya çalışması özellikle sosyal medyada gündem olmuştu.

Yüzü, kirpiği ve vücudunun bir kısmı donan kediye İHA muhabiri ve Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş sahip çıkmıştı.

Mahalledeki veterinerde gerekli müdahalesi yapılarak tedavi altına alınan kediden bugün acı haber geldi.

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Veba hastalığına yakalandığı öğrenilen kedi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kedinin hayatını kaybettiği haberini görüntüler sonrası sahiplenen Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş duyurdu.

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