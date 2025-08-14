Sivas’ta el yapımı alkol operasyonu

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda kent merkezindeki bir iş yerinde kaçak ve sahte alkollü içki üretimi yapıldığı tespit edildi.

Adli makamların talimatıyla iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 28.5 litre el yapımı alkol ve 125 litre de kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla halk sağlığını tehdit eden ve kamu gelir kaybına yol açan kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarımız azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.