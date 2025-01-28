Sivas’ta ezanı güzel okuma kursu hizmete başladı

Sivas İl Müftülüğü, merkez ve köylerde görev yapan din görevlilerine yönelik "Ezanı Güzel Okuma Hizmet İçi Eğitim Kursu" açtı.

Sivas İl Müftülüğü Kadı Burhaneddin Kur'an Kursu ve Eğitim Merkezi'nde başlayan kursun ilk dersine katılan İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, din görevlilerinin yeterliliklerini artırmak için bu tür hizmet içi eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

Müftü Altunkaya, "Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan imam-hatip ve müezzinlerin ezan, kamet ve salâyı güzel okuma bilgi ve becerisine sahip olmaları önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Başkanlığımızca hazırlanan Ezanı Güzel Okuma Öğretim Programı kapsamında, cami musiki formlarından olan ezan, sala ve kametin usulüne uygun şekilde okunması, personelin bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu kurslar, görevli personelin mesleki formasyonlarına önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Kursun toplam 4 hafta süreceğini belirten Altunkaya, kursiyerlere başarılar diledi.

Eğitimin sonunda başarılı olan din görevlilerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belge takdim edilecek.