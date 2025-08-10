Sivas’ta feci kaza! Buğday yüklü traktör devrildi: İki kardeşten acı haber

Düzenleme: Kaynak: DHA

Sivas-Tokat yolunda seyir halinde bulunan buğday yüklü traktörün freni boşaldı yol kenarına devrildi. Kazada Celil Alnıaçık ile yanında bulunan ağabeyi Bedir Alnıaçık, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Sivas-Tokat kara yolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi, Yıldızeli ilçesi yönünde meydana geldi. Celil Alnıaçık idaresindeki plakası öğrenilemeyen buğday yüklü traktör, freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde traktör sürücüsü Alnıaçık ile yanındaki kardeşi Bedir Alnıaçık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tokat merkeze bağlı Ortaören köyünde oturan Alnıaçık kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

