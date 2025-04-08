Sivas’ta feci kaza: Tarih Öğretmeni hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Sivas’ta yaşanan bir trafik kazası eğitim camiasını üzdü. 22 yaşındaki bir sürücü bisikletle giden 58 yaşındaki Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz’a çarptı. Meydana gelen feci kaza Yılmaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Sivasspor Caddesi'nde meydana geldi. A.E.B. (22) yönetimindeki 06 US 470 plakalı otomobil, bisikletiyle giden Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.E.B. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Sivas’ta feci kaza: Tarih Öğretmeni hayatını kaybetti

Sivas’ta feci kaza: Tarih Öğretmeni hayatını kaybetti

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