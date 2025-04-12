Sivas’ta feci kaza: Tır alev aldı küle döndü: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta feci kaza: Tır alev aldı küle döndü: 1 ölü

Sivas’ta D-100’de kontrolden çıkan tır devrildi, alev aldı. Sürücü Muhammet Emin Tunç hayatını kaybetti. İtfaiye yangını söndürdü, ancak Tunç kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Koyulhisar ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Muhammet Emin Tunç idaresindeki 08 K 7068 plakalı tır, D-100 kara yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kaza sonrası tırın ön kısmında yangın çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Ancak tır sürücüsü Muhammed Emin Tunç, olay yerinde hayatını kaybetti. Tunç'un cansız bedeni morga götürülürken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta feci kaza: Tır alev aldı küle döndü: 1 ölü

Sivas’ta feci kaza: Tır alev aldı küle döndü: 1 ölü

Sivas’ta feci kaza: Tır alev aldı küle döndü: 1 ölü

Sivas’ta feci kaza: Tır alev aldı küle döndü: 1 ölü

Sivas’ta feci kaza: Tır alev aldı küle döndü: 1 ölü

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