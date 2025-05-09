Sivas’ta feci kaza: Tofaş bariyere ok gibi saplandı, sürücüsü yaralandı

Kaynak: İHA

Sivas’ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere saplandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Kayseri karayolu Kayseri Caddesi'nde meydana geldi. A.S. idaresindeki 58 NY 616 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere saplandı.

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Kazada yaralanan sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu araç içerisinden çıkarılan A.S., ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi aciline kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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