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Sivas'ta İtalyan futbolcuya skandal saldırı. Fiorentina teknik direktörü isyan etti

Sivasspor'un Fiorentina karşısında 4-1 yenildiği mücadelede bir taraftar Fiorentina oyuncusuna saldırıda bulundu. Saldırı sonrası oyuncu, kendisini sosyal medyada paylaştı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 00:41
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Sivas'ta futbolcuya saldırı

Sivas'ta İtalyan futbolcuya skandal saldırı. Fiorentina teknik direktörü isyan etti
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı.

Mücadele esnasında sahaya giren bir taraftar, Fiorentina oyuncusu Alessandro Bianco'ya saldırdı. 

Bianco'nun burnundan akan yoğun kan nedeniyle sağlık ekipleri müdahale etti.

Maç sonu oyuncu, kendisini sosyal medyada paylaştı.

"ÇOK KIZGINIM"
"Allessandro Bianco'ya bir taraftarın müdahalesini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano "Ben bunu kınanacak bir olay olarak görüyorum. Tabi oyuncumuzda böyle bir şey beklemiyordu. Taraftarların takımlarını desteklerini anlıyorum ama böyle bir olayın bütün bir maçı mahvettiğini düşünüyorum. Çok kızgınım. Gerçekten tiksindiğimi söylemek istiyorum. Bir taraftar, Bianco'ya yumruk atıp burnunu kırdı. Gerçekten utanç verici. Galibiyete rağmen, başka bir şey düşünemiyorum. O sadece 20 yaşında bir çocuk."

ÇALIMBAY DA ÖZÜR DİLEDİ
Rıza Çalımbay da özür dileyerek "Her şeyden önce, taraftarımızın yaptığı olay nedeniyle özür dilerim. Olmaması gereken bir şeydi. Bu, maçın bile önüne geçti. Sivas hiçbir zaman böyle şeyler yapan bir yer değil. Çok üzüldüm gerçekten" ifadelerine yer verdi.

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