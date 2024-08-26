Sivas'ta gizemli göl. Asırlardır sırrı çözülemiyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta gizemli göl. Asırlardır sırrı çözülemiyor

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kertmekaracaören köyünde bulunan Aygır Gölü, sadece büyüleyici doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda yüzyıllardır dilden dile aktarılan efsaneleriyle de dikkat çekti.

Eşsiz göl, doğa severler, kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıların uğrak noktası olmasının yanı sıra, pek çok kuş ve balık türüne de ev sahipliği yaptı.

Aygır Gölü'nün efsaneleri, köyün tarihiyle iç içe geçmiş durumda olmasıyla gündem oldu.

Yüzyıllar önce bir çobanın köyün sürüsünü yaylıma götürdükten sonra geri döndüğünde köyün yerinde gölü bulduğu anlatılıyor. Bu olayın ardından köyün suyun altında kaldığına inanılıyor.

Ayrıca, bir diğer efsaneye göre, gölden çıkan bir aygırın bir kısrakla çiftleştikten sonra tekrar suya döndüğü ve bir yıl sonra kısrağın doğum yaptığında, aynı aygırın gölden çıkarak yavrusunu alıp tekrar göle geri döndüğü rivayet edildi.

Kertmekaracaören köyü muhtarı Mustafa Çipil, gölün yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirtiyor ve bu bölgenin efsanelerinin çok eskiye dayandığını ifade etti.

Çipil, çocukluğunda gölün içerisindeki ardıç direklerinin üzerinde yüzdüklerini ve bu direklerin hala çürümediğini hatırladığını söyledi.

Ayrıca, köy halkı arasında yaygın olarak bilinen bir diğer hikaye ise, bir köylünün atını yaylıma bıraktığında, dönüşte iki at bulduğu ve bunun üzerine büyük cüsseli bir aygırın gölden çıkarak suya geri döndüğünün anlatılmasıyla biliniyor.

Bu tür efsaneler, Aygır Gölü’nün büyüleyici doğasının yanı sıra gizemli geçmişine de ışık tuttu.

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