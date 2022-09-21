21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gökten çamur yağdı

Sivas’ta etkisini gösteren yağmur tozla birleşince gökten adeta çamur yağdı, oto yıkamacıların önünde kuyruklar oluştu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 11:59
Takip Et

Sivas'ta gökten çamur yağdı

Gökten çamur yağdı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Sivas’ta rüzgarın etkisiyle taşınan toz, yağmurla birleşince gökten adeta çamur yağdı. Sabah işe gidecekler araçlarının başına geldiklerinde araçlarını tozla kaplanmış halde buldu.

Araçların üzerlerinin çamurla kaplandığını gören sürücüler oto yıkamaların yolunu tuttu. Benzin oto yıkamaların önünde yoğunluk oluştu.

Otomobilini yıkayan Mertcan Kutu, oto yıkamalarda yoğunluk olduğunu belirterek, “Sabah kalkıp aracımın başına geldiğimde baya bir lekeli durumda olduğunu gördüm. Zaten siyah bir araç, tozdan görülmüyor. Aracımı 2 gün önce yıkamıştım, aracımın hali ortada. Oto yıkamalar baya yoğun, bu geldiğim üçüncü oto yıkama” şeklinde konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
1
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
2
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
3
﻿İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
4
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
5
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
6
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
7
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿iOS 16.1 Beta 2 güncellemesi yayınlandı
﻿iOS 16.1 Beta 2 güncellemesi yayınlandı
﻿iOS 16.1 Beta 2 güncellemesi yayınlandı
﻿Park halindeki araç alev alev yandı
﻿Park halindeki araç alev alev yandı
﻿Park halindeki araç alev alev yandı
﻿Muğla Bodrum Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Bodrum Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Bodrum Belediyesi personel alacak
﻿Gökten çamur yağdı
﻿Gökten çamur yağdı
﻿Gökten çamur yağdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.