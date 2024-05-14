Sivas'ta hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı

Kaynak: İHA
Sivas'ta hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı
Sivas’ta takla atıp yaklaşık 70 metre sürüklenen hafif ticari aracın içindeki 6 kişi yaralandı

Sivas'ın Eğriköprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi'nde meydana gelen kazada, D.A. yönetimindeki 58 AEU 607 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak takla attı ve yaklaşık 70 metre sürüklendi.

Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan S.A., K.A., Y.Ç. ve adları henüz belirlenemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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