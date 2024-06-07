Sivas’ta hafif ticari araçlar çarpıştı. 5 yaralı

Kaynak: DHA
Sivas’ta hafif ticari araçlar çarpıştı. 5 yaralı

Sivas’ta iki hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan kazada, 5 kişi yaralandı.

Kangal-Divriği kara yolu, Çetinkaya köyü yakınlarında meydana gelen olayda, S.D.’nin kullandığı 58 BD 875 plakalı hafif ticari araç ile O.G’nin kullandığı 58 YG 541 plakalı hafif ticari araç hızla çarpıştı.

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Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi daha yaralandı.

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Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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