Sivas’ta hafif ticari araçlar çarpıştı. 5 yaralı

Kangal-Divriği kara yolu, Çetinkaya köyü yakınlarında meydana gelen olayda, S.D.’nin kullandığı 58 BD 875 plakalı hafif ticari araç ile O.G’nin kullandığı 58 YG 541 plakalı hafif ticari araç hızla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi daha yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.