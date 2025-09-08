Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana geldi. A.T. idaresindeki 09 BF 544 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile G.K. İdaresindeki 58 AGF 738 plakalı Nissan marka otomobil, Bağırsak Deresi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan E.K. ve M.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan A.T. ise Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Furkan Korkmaz: Sahaya çıkıp rakipleri dövüyoruz
Furkan Korkmaz: Sahaya çıkıp rakipleri dövüyoruz
Erdoğan’ı şaşkına çeviren anket! Sonuçlar Saray’ı karıştıracak
Erdoğan’ı şaşkına çeviren anket! Sonuçlar Saray’ı karıştıracak
Nişanından 2 gün sonra kalp krizi geçiren genç DJ hayatını kaybetti
Nişanından 2 gün sonra kalp krizi geçiren genç DJ hayatını kaybetti
Davutoğlu’ndan iktidarı çıldırtacak sözler!
Davutoğlu’ndan iktidarı çıldırtacak sözler!
Devin Özek’ten flaş transfer sözleri: "Onu almak imkansızdı"
Devin Özek’ten flaş transfer sözleri: "Onu almak imkansızdı"