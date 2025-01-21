Sivas’ta iki katlı ahşap ev kül oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sivas’ta iki katlı ahşap ev kül oldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Meydana gelen yangında 4 katlı binanın ise çatısında hasar oluştu.

Koyulhisar ilçesine 38 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy köyünde Aslan Çamlıca'ya ait iki katlı evde saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kış şartları nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Yangın kısa sürede evin yanındaki Fahri Çelik'e ait 4 katlı evin çatısına da sıçradı. Ahşap evde ve yanındaki evde yaşayanlar köylüler tarafından tahliye edildi. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, 4 katlı evin çatısında hasar oluştu.

Yangın sırasında vatandaşların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta iki katlı ahşap ev kül oldu

Sivas’ta iki katlı ahşap ev kül oldu

Sivas’ta iki katlı ahşap ev kül oldu

Sivas’ta iki katlı ahşap ev kül oldu

Sivas’ta iki katlı ahşap ev kül oldu

Sivas’ta iki katlı ahşap ev kül oldu

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