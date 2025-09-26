Sivas’ta iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Sivas’ta iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. A.C.Ç. (22) idaresindeki 58 AGC 055 plakalı motosiklet ile İ.E. (61) idaresindeki 58 AFU 634 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İ.E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

