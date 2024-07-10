Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 3 kişi yaralanırken, olaya dair inceleme başlatıldı.

Sivas-Kayseri karayolu Hanlı köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.K. (46) idaresindeki 58 FF 924 plakalı otomobil ile B.A'nın (61) kullandığı 09 ANR 548 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte yolcu olarak bulunan G.A.(41) yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili ise inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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