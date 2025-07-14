Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, İstiklal Mahallesi 29. Sokak üzerinde meydana geldi. U.K. idaresindeki 25 EZ 893 plakalı Fiat marka otomobil ile E.K. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Fiat marka otomobilde bulunan sürücü U.K. ile yolcular Z.K., D.K. ve M.C.A. ile diğer otomobilde bulunan sürücü E.K. ve yolcu S.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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