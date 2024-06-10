Sivas’ta kabus büyüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta kabus büyüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu

Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı 3’e çıktı.

Sivas’ta kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü ölümlere neden oluyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde aynı hastalıktan tedavi gören gören 36 yaşındaki iki çocuk annesi Şehri Tanrıveren vefat etti.

Tanrıveren ile birlikte Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 3 oldu. Hayatını kaybeden kadına virüsün beslediği büyükbaş hayvanlardan bulaştığı değerlendiriliyor.

Genç kadın Sivas’ın Gölova ilçesi Boğazgöze köyünde toprağa verilecek.

2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan Sivas'ın Gemerek İlçesinde Afgan uyruklu olduğu öğrenilen Gülbidin Ekberi hayvanları otlattığı esnada vücuduna kene yapışmış ve hayatını kaybetmişti.

Yine hayvancılık ile uğraşan 25 yaşındaki Emre Naçar hayvanlarını otlatırken vücuduna kene yapışıp yaşamını yitirmişti.

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