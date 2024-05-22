Sivas'ta kamyon bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA
Sivas'ta kamyon bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas’ta kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrilen kamyondaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas’ta, saat 18.30 sıralarında Erzincan karayolunda seyreden S.D hakimiyetindeki kamyon, kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı ardından da karşı şeride geçerek devrildi.

Çukurbelen köyü yakınlarında gerçekleşen kazada kamyon sürücüsü ile yolcu Turan Koçdere ve Ömer Çamcı yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerin araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde Ömer Çamcı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, Çamcı’nın cansız bedeni ise morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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