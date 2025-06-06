Sivas’ta kan donduran olay! Kardeşlerini ve oğlunu yaraladı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen olayda, C.A. ve kardeşi Orhan A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Eski muhtar olan C.A., yanındaki silah ile kardeşi Orhan A'ya ateş açtı. Orhan A. olay yerinde hayatını kaybederken C.A., diğer kardeşi A.A. ve kendi oğlu E.A.'yı yaraladı.

Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Cinayet şüphelisi C.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köy çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.