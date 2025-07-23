Sivas’ta kanlı kavga! Tüfekler ateş aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta kanlı kavga! Tüfekler ateş aldı

Sivas’ta aralarında husumet bulunan Ahmet Arıdıcı (34) ile O.K. (36) arasında çıkan tartışma sonrası pompalı tüfek ile yaralanan Arıdıcı, yaşam savaşını kaybetti.

Sivas'ta husumetliler arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Ahmet Arıdıcı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Eğriköprü Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında husumet bulunan O.K. ve Ahmet Arıdıcı Kızılırmak Nehri kenarında buluştu. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Husumetli iki kişi, pompalı tüfekle birbirlerini vurdu. Olayda O.K. iki bacağından yaralanırken, sol bacağından vurulan Ahmet Arıdıcı ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Arıdıcı, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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