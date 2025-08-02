Sivas'ta kanlı kına gecesi! Halayda 15 kişi yaralandı

Kaynak: AA
Sivas'ta kanlı kına gecesi! Halayda 15 kişi yaralandı

Sivas'ta kına gecesinde halay çekme nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 15 davetli yaralandı.

Sivas'ta kına gecesinde halay çekme nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı. İddiaya göre, Alibaba Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesinde erkek tarafından birinin kız tarafının halayına katılması üzerine aileler arasında tartışma çıktı.

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BÜYÜYEN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 15 davetli yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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