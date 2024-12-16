Sivas'ta kar yağışı! 16 Aralık 2024

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte, yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Kar yağışıyla birlikte, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserlerin yer aldığı Cumhuriyet Meydanı'nda ve Kızılırmak Nehri üzerindeki tarihi Eğri Köprü çevresinde kartpostallık manzaralar oluştu. Bu güzelliklere rağmen, günlük yaşamda aksaklık yaşanmaması için belediye ekipleri harekete geçti. Ana arterlerde küreme ve tuzlama çalışmaları başlatılırken, kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için ekipler yoğun bir mesai harcıyor.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere dayanarak kar yağışının akşam saat 22.00’a kadar etkisini sürdüreceği belirtildi. Vatandaşlar, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, tipi, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Ayrıca, çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.