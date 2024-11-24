Sivas'ta kar yağışı: 35 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: DHA
Sivas'ta kar yağışı: 35 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışının etkisini gösterdiği Sivas'ta, kent genelinde köy ve mezralardan oluşan 35 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kent genelinde hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Sivas'ta, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Aralıksız etkisini sürdüren kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

sivasta-kar-yagisi-yenicag-10-001.jpg

sivasta-kar-yagisi-yenicag-9-001.jpg

sivasta-kar-yagisi-yenicag-8-001.jpg

sivasta-kar-yagisi-yenicag-7-001.jpg

sivasta-kar-yagisi-yenicag-6-001.jpg

sivasta-kar-yagisi-yenicag-5-001.jpg

sivasta-kar-yagisi-yenicag-4-001.jpg

sivasta-kar-yagisi-yenicag-3-001.jpg

sivasta-kar-yagisi-yenicag-2-001.jpg

sivasta-kar-yagisi-yenicag-1-001.jpg

Park halindeki araçların üstü karla kaplanırken, trafikte ise sürücüler yavaş ilerledi. Kentin en yoğun yerlerinden Cumhuriyet Meydanı'nda ise kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu.

Kar yağışı şehirler arası yollarda ulaşımı olumsuz etkiledi. Kayseri-Malatya kara yolunun Mazıkıran mevkisinde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandığı bildirildi. Sivas-Gürün kara yolunda trafik ekipleri, yağış nedeniyle sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı. Yağışın gün boyu ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

35 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPANDI

Kar yağışının etkisini gösterdiği Sivas'ta, kent genelinde köy ve mezralardan oluşan 35 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Son Haberler
Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e romantik kutlama! Aşk pozlarına beğeni yağdı
Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e romantik kutlama! Aşk pozlarına beğeni yağdı
İlçenin simgesi haline gelen savaş uçağı taşındı
İlçenin simgesi haline gelen savaş uçağı taşındı
Kaza peş peşe geldi, yeni alınan emniyet cipi kullanılamaz duruma geldi
Kaza peş peşe geldi, yeni alınan emniyet cipi kullanılamaz duruma geldi
İktidara yakın medya duyurdu... Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı
İktidara yakın medya duyurdu... Asgari ücrette masadaki rakamlar ortaya çıktı
Rus turist fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar arasında denize girdi
Rus turist fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar arasında denize girdi