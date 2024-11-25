Sivas'ta kar yağışı hayatı felç etti! 906 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyunca devam eden yağışlar, şehirler arası yollarda ulaşımı aksattı ve kırsaldaki birçok yerleşim yerine ulaşımın kesilmesine neden oldu.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ KAYBETMEYE BAŞLADI

Ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar kapandı. İl genelinde köy ve mezralardan oluşan 906 yerleşim yerinin ulaşıma halen kapalı olduğu bildirildi. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Kar yağışının bugün itibarıyla etkisini kaybetmesiyle çalışmaların daha sağlıklı yürütüldüğü belirtildi.

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ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM AKSADI

Öte yandan, yağış ve tipinin devam ettiği gece saatlerinde şehirler arası yollarda ulaşım aksadı. Malatya'nın Hekimhan ilçesi yakınlarındaki Abdalboğan mevkisinde yolun tipi nedeniyle kapanması sonucu, gece saatlerinde 150 araç mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla yol açıldı. Sivas-Malatya kara yolunda kar ve tipinin yoğunluğu nedeniyle yol kontrollü olarak kapatıldı. Ulaş ilçesi girişinde bekletilen araçlar, ilçedeki kamu kurumlarının misafirhaneleri ve dinlenme tesislerinde konakladı. Sivas-Erzincan kara yolunda Kızıldağ mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

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HAVA SICAKLIĞI EKSİ 5'E DÜŞTÜ

Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle hava sıcaklığı da düştü. Sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Meteorolojiye göre, kar yağışı yarından itibaren yeniden etkili olacak.