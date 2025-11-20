Olay, 14 Kasım Cuma günü gerçekleşti. Merkeze 38 kilometre uzaklıkta bulunan Yenikervansaray köyünde yaşayan Musa Uygun (72), ihtiyaçlarını karşılamak için Sivas'a gitti. Evine dönmek için yola çıkan yaşlı adam, köy minibüsüne bindi. Köyünün yol ayrımında minibüsten inen Musa Uygun'dan bir daha haber alınamadı. Bir gün sonra yalnız yaşayan Musa Uygun'un evinde olmadığını fark eden köy muhtarı Murat Uygun, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma sevk edildi.

Musa Uygun'u arama çalışmaları sürüyor

EKİPLER ARAMA-TARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Köye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve komando timleri, muhtemel güzergâhlar üzerinde arama-tarama çalışması başlattı. Cuma günü etkili olan kar arama çalışmalarını güçleştirdi. Çalışmalarda iz takip ve arama köpeğinden de faydalanan jandarma timleri, geniş bir alanı taradı. Musa Uygun'u son gören minibüs sürücüsü ve bir kişinin ifadeleri alındı.

"BÜYÜK İHTİMALLE YOLUNU KAYBETMİŞTİR"

Musa Uygun'un köyde olmadığını fark eden Yenikervansaray köyü muhtarı Murat Uygun, "Kayıp olan kişi Musa Uygun. Cuma günü sabah Sivas'a gitmiş. Akşam minibüs şoförü yol ayrımında bırakmış. O günden bu yana gelmedi. Kendisi 65 yaş maaşı alıyordu. O şekilde geçiniyordu. Bir şeyden şüphelenmiyoruz ama büyük ihtimalle yolunu kaybetmiştir. Kar yağışı cuma günü 13.00 gibi başladı, cumartesi sabaha kadar sürdü. Biz cumartesi günü fark ettik. Jandarmayı aradıktan sonra kısa sürede geldiler. O günden bu güne aranıyor. Kar yağdığı gün kayboldu. Şu an gereken yapılıyor" dedi.

Bir haftadır kayıp olan ve günlerdir aranan Musa Uygun'un eşinden boşanmış ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Köyünde tek yaşayan yaşlı adamı arama çalışmalarına çevre köy sakinleri de eşlik ediyor.