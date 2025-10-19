Edinilen bilgilere göre kaza, Alibaba Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. C.G. (75) idaresindeki otomobil ile karşı istikametten gelen Ahmet Serttaş (80) yönetimindeki Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Ahmet Serttaş olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü C.G. ise ağır yaralandı. C.G., olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Serttaş’ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.