Sivas’ta kaza faciası! Ölü sayısı 4, yaralı sayısı 33 oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesi Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde meydana gelen feci kazada, edinilen bilgilere göre, Ağrı'dan İzmir'e giden O.K. yönetimindeki 34 CZH 636 plakalı Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 33 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla kentteki hastanelere sevk edildi.