Sivas'ta kazanan çıkmadı. Antalyaspor'un kötü gidişatı sürüyor

Abdullah Şaşkın yazdı...

Sivas'ta kazanan çıkmadı. Antalyaspor'un kötü gidişatı sürüyor

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

Trendyol Süper Lig’de Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Ligin ilk iki maçında 4 puan toplayan İç Anadolu ekibi, 1 puanda bulunan Akdeniz ekibini konuk etti.

Maçta ilk gol sesi gelecekti ki ofsayt nedeniyle iptal oldu.

2. dakikada Gerson Rodrigues’in ceza sahası önünden yerden sert şutu ağlara gitse de pozisyon ofsay olarak neticelendirildi.

10. dakikada ise bu sefer gol sesi geldi. Appindangoye’nin kendi yarı sahasında oyunu başlatırken yaptığı pas hatasında Larsson topla buluştu ve meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlara gönderdi.

Skor da böylelikle 1-0 oldu.

14. dakikada Antalyaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi sağ ayağıyla vuruşunu yapsa da kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

36. dakikada ise beraberlik golü geldi.

Appindangoye’nin ara pasında ilk golü ofsayt olan Gerson Rodrigues, kalecinin üzerinden aşırmasıyla golle tanıştı ve skora denge geldi.

İlk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya ev sahibi Sivasspor hızlı başladı.

50. dakikada sol kanattan açılan ortaya Caner Osmanpaşa kafa vuruşunu yapsa da bu top dışarı gitti.

61. dakikada Sivasspor’un atağında Saiz’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan N’Jie sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Leite topu çıkardı.

78. dakikada ise tekrardan Sivasspor tehlikeli geldi.

Sol kanatta topla buluşan Rodrigues ortayı yaptı, arka direkte bulunan Kvet’in dokunuşunda top yandan auta çıktı.

Maçta başka pozisyon olmadı ve bu skorla tamamlandı.

İki takım da birer puanla ayrıldı.

Antalyaspor’un bir an evvel ayağa kalkması gerekecek.

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