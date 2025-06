Sivas’ta kene kabusu büyüyor: Yedi çocuk annesi öldü! Sayı 8’e yükseldi

Olay, Sivas’ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde gerçekleşti. Hayvancılıkla geçinen 67 yaşındaki K.M.’ye kene yapıştı.

Keneyi fark eden yedi çocuk annesi yaşlı kadın, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir aydır Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören K.M., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı kadının cenazesi, işlemler sonrası Gölova’ya gönderildi.

Sivas’ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8’e çıktı.

PROF. YILDIZ’DAN KRİTİK UYARILAR

ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, havaların ısınmasıyla artan kene vakaları hakkında açıklamalarda bulundu. Kene kaynaklı ölümlerle enfeksiyon hastalıklarının yeniden gündeme geldiğini belirten Prof. Dr. Yıldız, “Covid-19 döneminde de enfeksiyon hastalıkları öne çıkmıştı. Şimdi ise KKKA ile, daha az olsa da, enfeksiyon hastalıkları konuşuluyor. Keneler bölgemizde ve dünyada yaygın. Keneleri tamamen yok etmek mümkün değil. Parklar, bahçeler, insanların sıkça bulunduğu alanların ilaçlanması gerekir ancak tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil.

Keneler sadece insanlardan veya sıcakkanlı hayvanlardan kan emmek için tutunan, beslenen bir canlı. Sorun, kenenin taşıyabileceği hastalıklarda; sadece KKKA değil. En yaygın ve ölümcül olanı KKKA olsa da tifüs benzeri hastalıklar, döküntülü kene kaynaklı beyin iltihabı gibi birçok hastalığa, eğer taşıyorsa, sebep olabilir. Şu anda gündemimizde olan ve bölgemizde vakalara yol açan bazı kene türlerinde KKKA virüsü bulunuyor. Eğer virüsü taşıyan bir kene size tutunursa, bulaştırma riski yüksek olur” dedi.

"YANLIŞ BİLGİLENDİRMELER YAPILIYOR"

Prof. Dr. Orhan Yıldız, hastalığın kene ısırıklarının binde birinde görüldüğünü, her kene tutunmasının hastalık anlamına gelmediğini vurgulayarak, “Uçaktan kene atıldığı gibi spekülatif haberler ve yanlış bilgilendirmeler yapılıyor. Türkiye’de 2000’li yılların başından beri vaka sayılarında artış var. Son 20 yılda ülkemizde toplam 15-20 bin KKKA vakası görüldüğünü biliyoruz. Bu yıl, önceki yıllara göre vaka sayısı daha fazla olabilir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, her yıl ülkemizde yaklaşık 1000 vakaya ve 50’ye yakın ölüme neden oluyor. Bu, yüzde 5’lik bir oran. Her 100 KKKA bulaşan kişiden 5’i ölebilir. Bu yıl vaka sayısının önceki yıllara göre artabileceği görülüyor. Önümüzdeki günlerde bu sayının daha da yükselebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

BU BÖLGELERE DİKKAT

Kenenin Tokat ve çevresinde yaygın olduğunu belirten Yıldız, “Her kene ısırığının KKKA’ya yol açtığı yanlış bir algı. Virüsü taşıması gerekiyor. Virüs yoksa bulaştırıcılık olmaz. Bu oran çok düşük. Bölgemizde bir hat çizecek olursak Tokat, Çorum, Sivas, Yozgat, Kayseri’nin kuzey ilçeleri gibi yerler sayılabilir. Bu bölgelerde daha dikkatli olunmalı” dedi.