Sivas’ta kene kabusu büyüyor: Yedi çocuk annesi öldü! Sayı 8’e yükseldi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sivas’ta kene kabusu devam ediyor. Gölova’da kene yapışması sonrası KKKA tedavisi gören 7 çocuk annesi 67 yaşındaki K.M. hayatını kaybetti. İl genelinde keneden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Olay, Sivas’ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde gerçekleşti. Hayvancılıkla geçinen 67 yaşındaki K.M.’ye kene yapıştı.

Keneyi fark eden yedi çocuk annesi yaşlı kadın, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir aydır Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören K.M., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı kadının cenazesi, işlemler sonrası Gölova’ya gönderildi.

Sivas’ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8’e çıktı.

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