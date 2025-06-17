Sivas’ta kene kabusu büyüyor: Yedi çocuk annesi öldü! Sayı 8’e yükseldi

Olay, Sivas’ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde gerçekleşti. Hayvancılıkla geçinen 67 yaşındaki K.M.’ye kene yapıştı.

Keneyi fark eden yedi çocuk annesi yaşlı kadın, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir aydır Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören K.M., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı kadının cenazesi, işlemler sonrası Gölova’ya gönderildi.

Sivas’ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8’e çıktı.