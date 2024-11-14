Sivas’ta keşfedilmeyi bekliyor: Dinozor sırtını andırıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta keşfedilmeyi bekliyor: Dinozor sırtını andırıyor

Sivas'ın İmranlı ilçesine bulunan, kayalıklar görenleri kendisine hayran bırakıyor. Dağları ikiye ayıran görüntüsü ile 66 milyon yıl önceden nesli tükenmiş olan bir dinozor sırtını andırıyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Gelenli - Boğazören köyleri arasında yer alan, nasıl ve ne şekilde oluştuğu bilinmeyen dev set, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Dağların ortasında oluşan ve dağları ikiye ayırmış bir görüntüsü olan kayalıklar, dünyanın en uzun savunma duvarı olan Çin Seddini ve 243 ile 233 milyon yıl önce Geç Triyas döneminde ortaya çıkmış 66 milyon yıl öncede tüm türlerinin soyu tükenmiş olan bir dinozor sırtını andırıyor. Civar halkı yer yer 60 metre yüksekliğe ulaşan ve yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki kayalıkların turizme kazandırılmasını istiyor.

Sivas’ta keşfedilmeyi bekliyor: Dinozor sırtını andırıyor

"TABİ BİN OLUŞUM"

Bu setin geçmişini kimsenin bilmediğini ifade eden Şehriban Karakuş, "Çok ilginç bir görüntüsü var. Sanki bir mimar yapmış gibi dört bir çevreyi kaplamış. Bizim köyümüzün dört yüz yıllık bir mazisi var ama kimse sorsak bu taşlar hep burada duruyormuş. Çin seddine benzetiliyor ama değil. Çin seddini insanlar örmüş ama bu kendiliğinden var olan bir şey. Çok güzel bir görüntüsü var" şeklinde konuştu.

Sivas’ta keşfedilmeyi bekliyor: Dinozor sırtını andırıyor

"20 KİLOMETRE "

İncelendiği takdirde bu alanın bir turizm kaynağı olabileceğini söyleyen Mehmet Karakuş, "Bu taşın oluşumu bir insan yapımı değil. Tabi bir oluşum. Çok ilginç bir görüntüsü var. Çin seddine ve dinozor sırtına benzetenler var. 15- 20 kilometre uzunluğu var. İlginç bir yapı. Gelip görünmesi gerekiyor. İncelenmese belki buraya bir turizm kaynağı olur" dedi.

Sivas’ta keşfedilmeyi bekliyor: Dinozor sırtını andırıyor

Sivas’ta keşfedilmeyi bekliyor: Dinozor sırtını andırıyor

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