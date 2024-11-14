Sivas'ta kontrolden çıkan cip evin duvarına çarptı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden bir cip, yol kenarında boş bir evin duvarına çarparak içeri girdi. Kaza saat 23.00 sularında Yeşilyurt Mahallesi Lokman Hekim Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sürücü K.K. yönetimindeki 58 TK 555 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, müstakil evin duvarına çarpmasıyla olay yaşandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde kimsenin bulunmaması sebebiyle daha büyük bir facia önlendi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evin duvarında ciddi zarar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın nedenleri araştırılıyor.