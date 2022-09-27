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Kontrolden çıkan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi

Sivas'ta kontrolden çıkan halk otobüsü ortalığı birbirine kattı. Önce büfeye çarpan otobüs dört aracı önüne katıp, sürdü.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 16:02
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Sivas'ta kontrolden çıkan halk otobüsü korkulu anlar yaşattı.Ortalığı savaş alanına döndüren araç dört otomobile çarparak durabildi

Kontrolden çıkan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi
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Sivas'taki kaza göre kaza, Hikmetışık Caddesi'nde meydana geldi.

Ö.O. sevk ve idaresindeki 58 H 0116 plakalı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce Dikilitaş mevkiinde bulunan bir büfeye çarptı.

Otobüs daha sonra 4 aracı önüne katıp sürükledi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Sıkışan otobüs sürücüsü bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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