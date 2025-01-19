Sivas’ta kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı

Kaynak: İHA
Sivas’ta kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı

Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir bulvarında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine doğru seyir halinde olan M.D. (36) idaresindeki 58 AEP 031 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. M.D. ve araçta bulunan yolcu M.A. (37) yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü M.D.'nin ağır yaralı olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw373811-01.jpg

Son Haberler
Ters yönde giderek diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı
Ters yönde giderek diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı
Sergen Yalçın sert çıktı "Rezil rüsva ederim!"
Sergen Yalçın sert çıktı "Rezil rüsva ederim!"
Para karşılığında 17 yaşındaki çocuğu kurşun yağmuruna tuttular
Para karşılığında 17 yaşındaki çocuğu kurşun yağmuruna tuttular
Mardin’de otomobiller çarpıştı
Mardin’de otomobiller çarpıştı
Merdiven düştü, belindeki tabancanın ateş almasıyla öldü
Merdiven düştü, belindeki tabancanın ateş almasıyla öldü