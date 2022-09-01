Sivas’ta korkunç kaza: 8 ölü, 9 yaralı

Sürücüleri henüz belirlenemeyen kamyon ile minibüs, Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 7 kişi olay yerinde, 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 9 kişi ağır yaralandı.

Kangal Kaymakamı Fatih Sungur, kaza yerine gelerek bilgi aldı. Sungur, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'daki bir düğünden Malatya'ya dönenlerin bulunduğu minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya yük taşıyan kamyonun çarpıştığını bildirdi.

VALİ ŞİMŞEK: YARALILARIN DURUMU AĞIR

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, olay yerinde incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kangal ile Hekimhan ilçeleri arasında kalan bölgede Bursa'dan düğünden döndüğünü tahmin ettikleri minibüs ile eşya taşıyan kamyonun çarpıştığını söyledi.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Şimşek, "Yaralılarımızın durumu ağır. Yaralıların bir kısmı Kangal Devlet Hastanesi'nde bir kısmı ise Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alınmış durumda" dedi.

Olay yerinde gerekli çalışmaların tamamlandığını aktaran Şimşek, "Bütün vatandaşlarımız hastanelere sevk edildi. Birazdan inşallah yolu trafiğe açmış olacağız. Yaralıların hepsi maalesef ağır durumda. Bunlardan ikisi çocuk. Minibüsün Bursa'dan bir düğünden döndüğünü tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Kazayı haber alarak olay yerine ve Kangal Devlet Hastanesi önüne gelen kazazedelerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.